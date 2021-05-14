敬鵬公司13日證實有一名桃園廠區員工確診新冠肺炎，該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，14日一早有附近居民提到，在敬鵬上班的外籍勞工原13日晚間8點多下班，公司卻提早叫他們下午4點多就離開公司，對此桃園市環保局仍說到現在仍未接到消毒通知。

敬鵬13日發布重大訊息說明，已追溯確診員工的接觸史，以政府衛生單位規範嚴格的標準，確認其曾近距離接觸者約11人，並已即刻依相關單位的指示，進行居家隔離，每日回報體溫，相關部門所有員工每天量測體溫3次，敬鵬將持續關切及提供相關諮詢與協助。

而記者13日多次致電致敬鵬桃園廠，總機人員也表示對此事並不知情，另也沒有聽說工廠內有員工確診的一事，13日白天仍正常上班，工廠也沒有進行消毒，記者13日、14日分別直擊敬鵬桃園廠，也未發現該工廠有消毒的情況。

附近居民表示，13日聽聞隔壁敬鵬工廠有員工確診時，感到相當恐慌、害怕，但是直至目前仍未看到敬鵬工廠有消毒，且附近居民提到，昨日在敬鵬上班的外籍勞工原本要加班到晚間8點多，但是下午4點多就紛紛離開工廠了，雖然工廠清空，但仍未見人員進行清消。

對此環保局也回應，局處這兩天仍沒有接獲要協助消毒的事情，因此沒有派員至現場清潔消毒。衛生局則不表態，指出相關資訊以中央流行疫情指揮中心說明。

(中時 )