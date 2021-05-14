台灣連日疫情升溫，社會大眾人心惶惶，勤洗手和戴口罩也在日常生活中宣導多時，但日前男星許孟哲在一個室內空間，注意到一名陌生男子沒戴口罩，經他人提醒卻說「我不怕」；許孟哲對此感到傻眼，今（14）日他分享原本要參加的冰球比賽延期，也想起那名拒戴口罩男子，才無奈地說出宣導戴口罩的真實用意，「你把口罩戴上我們比較不容易被你傳染」。

14日深夜許孟哲在臉書更新動態，他提到月底原本要舉行的冰球錦標賽，因為疫情的關係延後，更無奈地說，「如果疫情沒有好轉將直接取消」，但也期盼能趕快上場比賽，還有大家的生活都回到正軌；另外他想起先前生活中碰到的「實際防疫宣導」，在一個室內空間有一名不戴口罩男子，旁人提醒他戴上口罩才不容易被感染，對方卻回「沒關係！我不怕」，讓眾人超傻眼。

針對這個狀況，許孟哲忍不住吐露勸對方戴上口罩的真實用意，「我們的意思其實是請你把口罩戴上，這樣我們比較不容易被你感染」；他認為防疫是需要大家一起做，除了保護自己也要尊重別人。

他的一席話也引起網友熱烈回應，「口罩真的一定要戴，保護自己也保護他人」、「超多這種讓人翻白眼的話」、「他不戴我們真的好怕」、「昨天中午看到4個人在路邊聊天，只有一個人戴口罩」。

(中時新聞網)