全台疫情緊繃，各縣市已陸續宣布八大行業關閉，但網路上竟流傳1張北市某八大場所的對話截圖，1名主管竟對下屬說「會館停業不歇業」，要求員工們隔天移到其他地方繼續工作，還說一切制度造舊，「同時也記得通知有在經營的客人」，讓網友大罵完全不在意防疫，要求檢舉法辦。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」分享1張LINE群組的對話截圖，該群組名稱為「男模會館」，群組內的訊息表示有「緊急公告」，疑似為主管對下屬說「M會館停業不歇業，明日起全數男模移至W會館繼續打拼」，還說下周一會正常報班，所有制度、營業時間等都比照辦理。

網路上流傳1張北市某八大場所的對話截圖，1名主管竟對下屬說「會館停業不歇業」，要求員工們隔天移到其他地方繼續工作，還說一切制度造舊。（圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該LINE群組共有227名成員，主管還要成員們互相通知，「同時也記得通知有在經營的客人」，最後附上新營業地點的地址；原PO因此在PO文中表示「台北市的牛郎店是有沒有欠成這樣，大家都在防疫，他們是喪葬費付不出來是嗎？硬要開」。

許多網友看到截圖後相當氣憤，在留言處標記「柯文哲」、「衛生福利部」、「法務部調查局」，希望依法究辦，也有網友表示「那硬要消費的客人不是更糟」、「這一定要檢舉」、「男模主要還是需要靠客人養他們，店內給的錢少到很可憐」、「警察局很混唷」、「真的太惡劣了」。

(中時新聞網)