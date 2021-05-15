雙北防疫提升至第三級警戒，超市量販店爆發搶購潮，民眾瘋搶民生物資，不過1名網友卻發現泡麵架上竟有一款「綠色包裝」的泡麵沒賣光，好奇之下才發現竟是「香菜口味」的蔬菜湯麵，決定買回去後發現非常好吃；許多網友則說香菜泡麵沒賣光不意外，對於該款泡麵的意見看法分歧。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，疫情爆發，各地大賣場湧搶購潮，許多民生物資被民眾搶購一空，幾乎只剩下空空的架子，泡麵、衛生紙、乾糧被搶光，但他發現一處架上的「綠色包裝泡麵」竟乏人問津，剩下一大堆無人購買，而他仔細看才發現原來是「香菜口味」的蔬菜湯麵。

1名網友卻發現泡麵架上竟有一款「綠色包裝」的泡麵沒賣光，好奇之下才發現竟是「香菜口味」的蔬菜湯麵，決定買回去後發現非常好吃。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

不過該網友不排斥香菜，因此決定買回家試試口味，他吃完後認為相當好吃，直說「香菜明明很好吃，不要討厭香菜」；許多網友也說很喜歡香菜泡麵，「哪一間有賣？居然有香菜泡麵」、「我所有泡麵就喜歡吃這個」、「這款很好吃呀」、「想吃吃看」；不過也有人說「這口味太噁心了吧」、「我寧可吃土」。

近來超市量販店都爆發搶購潮，經濟部發出聲明，強調國內各項民生物品充足，原物料充足，已協調廠商加班生產，同時協調賣場，對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購兩份為原則；目前國內衛生紙原物料尚有1到2月庫存，防疫酒精仍有45萬瓶、泡麵日產能高達11萬箱，相關民生物資供應穩定無虞，廠商目前均已緊急加班生產以擴大供應。

(中時新聞網)