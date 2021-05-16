隨著台灣新冠肺炎疫情升溫，雙北地區在昨升級第三級防疫警戒，桃園、宜蘭等17縣市也跟進升級防疫，達「準三級」警戒，民眾瞬間湧入各大超市與賣場搶購，網路紅人蔡阿嘎則在今（16日）曬照呼籲「採買量夠吃就好」，不過卻有眼尖網友揪出，蔡阿嘎的購物車塞滿滿，對此，蔡阿嘎也留言回應了。

蔡阿嘎稍早在網上曬出購物照，他背後的架上還有許多泡麵，蔡阿嘎也無奈發文：「欸不是，物資很夠啊！昨天是在搶什麼？」同時，蔡阿嘎也呼籲：「採買量夠吃就好，不要造成恐慌啦~」，並貼出3個哭笑不得的貼圖。

不過卻有網友揪出，蔡阿嘎購物車的籃子中，商品高度都快滿出來，不禁留言問：「等咧～你車上的那些是什麼？」對此，蔡阿嘎也現身回應：「欸不是！我籃子這麼小，阿波都吃不飽」，並反問：「一家四口很合理吧！」

蔡阿嘎回應全文。（圖／取材自蔡阿嘎Instagram）

蔡阿嘎幽默化解網友質疑，也讓粉絲紛紛笑虧：「阿波莫名中槍 XD」、「阿波表示:乾我屁事喔」、「啊你現在在幹什麼？」、「你的推車出賣了你」、「我看到滿出來的購物車」。

對於民眾瘋搶民生用品，經濟部昨就在臉書曬出泡麵工廠照，並以台語諧音寫下「泡麵親像山」，形容工廠裡的泡麵像山一樣高，正在陸續出貨往各大通路運送，呼籲民眾適量買就好，並強調原料很充足、工廠都在趕工，請大家慢慢買。

(中時新聞網)