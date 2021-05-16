近日國內確診猛爆性增加，社區出現數個傳播鍊，據傳印度變種病毒是由英國變異病毒演變來的，媒體問到台灣有無偵測到印度變種病毒株，或是台灣未來是否可能出現自己的變種病毒株？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，不排除可能性，但機率非常低。

張上淳表示，RNA病毒本來就在不斷複製繁殖中出現突變並存活，越多人被感染，病毒持續複製繁殖，出現變種病毒株機率也就越大，過去幾種變異病毒株都是發生在疫情嚴峻的國家，有些變種病毒株並沒有造成太大傷害，致病力或傳染力也沒有太大改變，所以就沒有再被提起。

不過有幾種特殊病毒株傳染力變得較強，致病力也變強，甚至擔心原本疫苗沒有防範效果，因此這些變種病毒株特別被關注，例如英國、印度、巴西等變種病毒株都是從這些疫情嚴峻的國家出現，台灣一天幾百例和其他國家相比差得非常遠，雖然無法百分百排除出現我們自己的變異病毒株可能性，但以機率來說相當遙遠。

張上淳說，印度變種病毒株在台灣的確有偵測到，但這些都是由印度旅遊史的相關個案帶進來，但很快就被匡列了，目前發現到的至少有3株，不過沒有造成國內散播的任何疑慮。

(中時 )