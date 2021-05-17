金管會證期局表示，核准統一證券申報發行「統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，共發行2.5億單位，每單位發行價格8元，發行總額20億元。

證期局指出，「統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人於買賣該等指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。

(時報資訊)