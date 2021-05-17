新北市王姓男子2019年10月間戴著面罩式泳鏡在三重國民運動中心游泳，中心人員告知不得使用面罩式泳鏡，王男不服氣，向新北市政府體育處申請准予使用，仍被以「基於民眾安全」為由拒絕，因此提起行政訴訟。台北高等行政法院審結，認為體育處規範並無不妥，王男也無請求權依據，判王男敗訴，可上訴。

王男主張，面罩式泳鏡可防避眼、鼻、口接觸消毒藥劑、其他泳客的糞、尿、口水及體液，甚至皮膚病、流感、腸病毒等，禁止使用已對他的自由產生限制，影響他的健康安全，請求體育處開放國轄下國民運動中心游泳池使用面罩式泳鏡。

體育處抗辯，禁用面罩式泳鏡，是基於契約自由、一般泳池經營管理的慣例及其他泳客安全等考量而決定。面罩式泳鏡是浮潛運動輔助工具，多為金屬或玻璃材質，在泳池使用若碰撞或壓破鏡片，恐肇致傷害。

體育處並指，游泳運動比浮淺劇烈，使用面罩式泳鏡易造成不適，救生員也難以判斷泳客狀況，可能延誤搶救時機。另運動中心都有循環過濾消毒，並經衛生局抽驗水質合格。

北高行認為，面罩式泳鏡的使用與否，或許有王男所主張的功能性，但並非人民生存基礎的最低保障所必要，無法以此推導出體育處要制定規範並開放使用，王男並無請求權依據，體育處因安全考量禁用，並無不妥，遂判王男敗訴。

(中時 )