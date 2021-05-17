對於目前台灣疫情面臨嚴峻的局面，國民黨台北市議員王鴻薇翻出民進黨立委范雲在去年3月間還主張拍攝抗疫成功的紀錄片。王鴻薇爆氣說，目前局面就是施壓3+11的范雲造成的，團結防疫不代表忘記范雲的責任，提名范雲的民進黨也不要再裝睡，裝死。

范雲去（2020）年3月間在立法院質詢文化部長鄭麗君時表示，全世界媒體都在報導我們，我們有沒有可能主動出擊，譬如說我們之後能有一個影像、紀錄片或電影，變成是台灣的「獨立戰役」？

當時引發網友質疑時間點洽當嗎？不少網友跑到范雲臉書留言，認為還在防疫期間，這樣做似乎有點超過了。

國民黨立委林為洲當時也表示，時間點應該還沒到，防疫第二波高峰才剛開始，要拍也是等防疫告一段落，這時候不要歌功頌德。

范雲當時也回應，不用擔心歌功頌德的事情吧！因為立法委員是代表民間力量，才來做此呼籲。

國民黨台北市議員王鴻薇今（17）日在臉書痛批，目前疫情面臨嚴峻的局面，到底是誰造成的？就是施壓3+11的大立委范雲，還有指揮中心扛不住綠委壓力的錯誤決策。王鴻薇強調，團結防疫不代表忘記范雲的責任，提名范雲的民進黨也不要再裝睡，裝死。

王鴻薇怒稱，雖說在疫情延燒之際，防疫是第一要務，但看到去年范雲主張拍攝抗疫成功紀錄片的質詢，還是忍不住爆氣！

(中時新聞網)