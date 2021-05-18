環保署自108年起推動「資收關懷計畫」，目的在於促進成長低回收項目之回收成效，提高低回收率回收補助單價並增加資收個體業者穩定收入。個體業者將撿到的應回收廢棄物交給清潔隊，即可獲得補助。各地以撿拾資收物為生的民眾，不限資格，可就近向所在環保局洽詢登記。

環保署說明，「資收關懷計畫」提供普遍優於回收市場的價格（各項補助單價如附表），加大對第一線資收個體戶的照顧，如廢紙容器補助單價為18元/公斤，高於市場價格2元/公斤；廢玻璃容器補助單價7元/公斤，高於市場價格0.5元/公斤；廢鍵盤補助單價30元/個，高於市場價格約1元/個。資收個體戶可以將市場價格較低項目交給清潔隊，每人每月可獲得最高5,000元補助。經統計，109年資收關懷計畫補助總人數達2萬0,936人次，回收量9,215公噸，計5萬7,636台(以電子資訊物品為主)。

環保署表示，各地以撿拾資收物為生的民眾，若有需要可主動洽環保局登記，環保局亦會透過各種管道發掘需協助的民眾輔導為列冊資收個體戶，參與資收關懷計畫，並媒介自助餐回收分類紙餐具（每公斤18元補助費），以增加其收入，維持基本生計。

(工商 )