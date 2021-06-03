身障學員製作的洗手棒，贈送第一線社工、身障和老人機構工作人員。（台中市政府提供）

抗疫急先鋒捍衛市民健康，全民當後盾！愛心單位有感第一線防疫人員辛勞，及弱勢民眾生活困難，紛紛捐贈物資。社會局3日表示，捐贈單位包含統一企業、唐氏症基金會、富宇建設、光明愛心慈善會及市議員張彥彤等；感謝他們以實際行動力挺防疫人員，作弱勢民眾強而有力的後盾。

社會局長彭懷真說，唐氏症基金會有感於醫護人員相當辛勞，特捐贈1512盒粽子分送台中榮總、台中醫院、中國附醫和豐原醫院。基金會得知台中醫院缺乏血氧機，立即尋求富宇建設協助捐贈100台血氧機，並且訂購5000支身障學員製作的洗手棒，贈送第一線社工、身障和老人機構工作人員。

彭懷真指出，富宇建設再加碼捐贈100萬元添購資通訊設備，協助家防中心推動保護服務，及捐贈豐原醫院100萬元購買醫療耗材。統一企業社會福利慈善事業基金會捐贈930箱飲品，由社會局轉贈給醫護人員、派出所員警和區公所同仁，為他們加油打氣。

疫情嚴峻，更見善心！社會局強調，受到疫情影響許多弱勢民眾需要幫助，光明愛心慈善會捐贈兒少機構共100箱500元民生物資；市議員張彥彤以已故外祖母杜方秀媛女士名義，捐贈食物銀行638公斤平安米；張彥彤說，透過捐贈分享先人遺愛給需要的人，讓社會多一點正能量與溫暖。

(中時 )