遠東百貨總經理徐雪芳為感謝醫護人員在防疫前線的付出，今（9日）、明（10日）共預備2400個愛心醫護便當致敬醫護人員，由遠百板橋區總店長施智耀協理當代表，板橋大遠百有1200個、遠百板橋中山有1200個暖心便當及50箱速食麵愛心物資，送到亞東醫院，為醫護人員加油打氣、補充體力。

2天2400個便當，品牌包含金色三麥、新葡苑、藍屋、古拉爵、饗食天堂、開飯川食堂、Woosa屋莎鬆餅屋等百貨人氣美食餐點。

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