疫外溫暖 遠百送2400個便當、50箱泡麵給亞東醫院 18:392021/06/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫外溫暖！遠百送2400個便當、50箱泡麵給亞東醫院。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東百貨總經理徐雪芳為感謝醫護人員在防疫前線的付出，今（9日）、明（10日）共預備2400個愛心醫護便當致敬醫護人員，由遠百板橋區總店長施智耀協理當代表，板橋大遠百有1200個、遠百板橋中山有1200個暖心便當及50箱速食麵愛心物資，送到亞東醫院，為醫護人員加油打氣、補充體力。 2天2400個便當，品牌包含金色三麥、新葡苑、藍屋、古拉爵、饗食天堂、開飯川食堂、Woosa屋莎鬆餅屋等百貨人氣美食餐點。 職場》苦中送暖！餐飲業免費餐點供弱勢 拼外送優惠度疫 高市農業局推蔬果箱 新鮮送到家 (中時 ) #遠百 #便當 #泡麵 #亞東醫院 #打氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市啟動熱區殲滅戰！柯：已壓低確診數 11:562021/06/09 生活 檢場訂百套防護衣醫院送暖 潘逸安張羅好食慰醫師岳父 15:132021/06/09 娛樂 落實防疫慶端午 慈濟志工送粽關懷榮民之家 11:592021/06/09 寶島 防疫美食情報站 美食外帶回家吃 防疫點餐自由選 10:312021/06/09 財經 陳玲玲》不上餐廳 美味外帶一樣享受美食 15:112021/06/09 生活 群星大合唱 〈同一個氣息〉 發起「送愛心餐到醫院」 15:112021/06/09 娛樂 中市啟動易感染熱區大清消 將公布消毒地圖 16:462021/06/09 生活 疫起應援／外送人員購車零利率 04:102021/06/09 時尚消費 新北近200校護支援防疫 電話關懷確診者 04:102021/06/09 地方新聞 雲朗攜寶成蔡家 進軍台中宴會市場 04:102021/06/09 財經焦點 活不下去的不只瑞豐夜市 攤商呼籲紓困從速從寬 11:512021/06/09 政治 寶島熱門新聞 高雄曹公國小畢典挨酸辦「告別式」 校長沉痛發千字文致歉 - 寶島 追劇防疫 高雄巿民免費序號14天看到飽 - 寶島 桃園天降甘霖 桃三灌區收成將完美落幕 - 寶島 疫情下的最後道別 台中慈醫促成癌末病患再見至親一面 - 寶島 停學到暑假 嘉義市國中小取消期末考 成績評量授權各校彈性計算 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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