侯昌明、曾雅蘭夫妻檔11日遭爆到好心肝診所打特權疫苗，雖事後已在臉書道歉，但止不住網友的怨聲。侯昌明15日在臉書分享和老婆贈送「2台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、2400個N95口罩、10箱補充飲料」到忠孝醫院的照片，想為第一線辛苦的防疫人員盡綿薄之力。

據悉，夫妻倆總共捐出70萬。經紀人表示，雖然因為疫情，他們通告數幾乎歸零，但還是希望可以盡自己的力量做點事情，至於擔不擔心被說是在洗白？經紀人也說，「我們做錯事了，就勇於承擔、接受，但就做自己應該要做的事情，當然被網友罵很難過，還是想說能做點什麼，之後也還會持續進行」。

曾雅蘭也在臉書吐露「這週真的是我有史以來最煎熬，因為我們做錯了，我不斷反覆的反省，謝謝給我們所有的批評指教，我們都接受，也謝謝所有私訊安慰我的粉絲們，在這個狀況下還願意給我好多的溫暖和諒解」。正當他們想要為醫療人員做些什麼時，13日剛好收到來自忠孝醫院護理師的私訊，詢問是否能幫忙。

對方表示「最近因為疫情關係照顧專責，發現病人在還沒插管前，需要高流量的氧氣，目前因為對病人幫助的機器HFNC 只有前幾年胸腔科醫生捐贈的兩台，一般病人在用，這次COVID-19病患需要用量更是多，但是那兩台根本不夠用，再加上管路耗材，給COVID-19必須丟棄，不能再消毒，一套要3千點多塊，都是靠醫院的醫生自己捐」。

前陣子還有一位確診的阿姨，需要用到HFNC但是沒有機器，「如果用這個好處是她可以有加溫跟濕氣，讓病人必較舒服嘴巴也可以因為不用面罩戴著，吃飯不容易，就因為沒有這個好用的機器，讓因為很清醒的病人最後還是呼吸衰竭的走了，照顧她的護理師大哭，因為她已經買她想吃的乾麵來給她，真的很希望能收到妳的幫忙！」讓她看了相當難過，

但因為當天是星期日又逢端午連假，大家都在休息，但她和侯昌明仍透過幾個好友一起幫忙詢問，先搶到2400個醫療用N95口罩，端午節當天繼續努力聯絡到原廠並買到2台HFNC，「真的是給我們好大的鼓舞，非常謝謝口罩和HFNC不同廠商的老闆，願意在放假時間接我們的電話，還願意為了我們衝到公司專門幫我們準備要的東西，努力動員起來趕在連假過後第一天的中午就可以讓我們全部拿到」。

在跟護理人員對談的過程中，她也了解到他們都用水份補給飲料，也購買了10箱，希望能減輕他們的辛勞。最後用最快的速度在今天下午1點送到忠孝醫院，「因為醫護人員每分每秒都跟時間在賽謝謝你們，真的辛苦了，偉大的抗疫英雄們」。