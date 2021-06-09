嘉義縣市14個扶輪社今年1月9日舉辦「紅牌登場、風華再現」國際扶輪慈善音樂會公益募款，9日由玉山扶輪社黃建銘社長代表捐助18萬元，分別給嘉義市30戶弱勢家庭，在疫情嚴峻的此時，希望幫助他們挺過這「疫」關。

玉山扶輪社長黃建銘表示，捐助18萬元幫助嘉義市30戶弱勢家庭，希望在疫情嚴峻期間，為他們維持家中日常開銷盡一分心力，伸出援手一起陪伴弱勢家庭度過難關。

這場慈善音樂晚會由有街頭藝人執照的玉山扶輪公益樂團團長翁金生及團員擔綱演出，於今年1月9日晚上在10度在凜冽寒風中舉辦，共結餘66萬元善款。

玉山扶輪社新聞聯絡人徐國榮指出，嘉義縣市14個扶輪社同心協會舉辦這場公益募款活動，匯集眾社員及社會大眾的愛心及捐款，並由玉山扶輪社社長黃建銘代表陸續捐款給若竹兒基金會5萬元、民雄二手書屋12萬元、嘉義市30戶弱勢家庭18萬元，其餘善款捐助嘉義縣弱勢邊緣戶。

(中時 )