男子出拳毆打店員導致店員頭部撕裂傷，被警方依傷害罪函請偵辦

21歲店員被打到頭頂縫12針，照片曝光相當令人不捨。（截自《爆料公社）》

疫情升溫，雙北進入三級警戒，超商全面規定實聯制，新北市土城區一名50歲賴姓男子沒戴口罩進超商，被店員提醒後賴男竟惱羞成怒，瘋狂毆打年僅21歲的年輕店員，導致店員頭破血流，送醫頭頂縫了12針，照片曝光，相當怵目驚心。店員母親心痛怒喊「告到底」；此外，賴男沒戴口罩，新北衛生局將重罰1萬5000元。

根據監視影像，賴男17日早上7時到萊爾富超商購物，結帳時因未戴口罩，被店員提醒「進來要實名制」、「再這樣下次不要進來」，賴男聽到後狂罵髒話，先用安全帽怒砸才21歲的卓姓店員，接著出拳狂毆，導致店員頭部撕裂傷，事後賴男被警方依傷害罪函請偵辦，並依違反傳染病防治法請衛生機關裁罰；衛生局則說，未戴口罩可罰3000至1萬5000元，將重罰男子1萬5000元罰鍰。

之後1名疑似卓姓店員的媽媽在LINE群組中公布兒子頭上的傷口照，只見頭頂上有明顯的傷口縫痕，長達數公分，傷口周圍的頭髮遭剃光，畫面相當讓人不捨；該媽媽則在群組中憤怒表示，「戴口罩很難嗎？為什麼就是有害群之馬」，她說小兒子被打到頭破血流住院中，「我要告到底」。

對此，萊爾富也發出聲明，門市職員於疫情嚴峻期間仍堅守崗位持續服務，嚴守防疫規定要求實名登記、配戴口罩，為所有消費者健康安全把關，土城童話店職員卻因落實政策，反而招致不肖分子毆打，其行徑之殘暴，令人髮指，誰無子女，何忍目睹影片中的毆打行為，「我們盡力服務，提供消費安全保障卻受如此對待，本公司全體上下深感痛心及憤慨」，強調一定會提供良好照護，對蓄意傷人不肖分子將依法訴究，絕不姑息。

(中時新聞網)