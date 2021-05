旅外人士網絡InterNations昨(18)日公布2021年最新調查報告,結果顯示台灣連續3年榮登全球旅外人士最愛的居住地,一名外籍人士指出,台灣在因應新冠疫情方面是「世界最棒」。

外媒報導台灣因應新冠疫情再起,關閉邊境。

總部設在德國慕尼黑(Munich)、擁有400萬會員的旅外人士網絡InterNations昨日公布「旅外人士圈內人」(Expat Insider)2021年最新調查報告,在「2021最棒與最糟旅外居住地」(The Best & Worst Places for Expats in 2021)項目中,台灣自2019年起,連續3年榮登冠軍寶座。

歐洲新聞台(Euronews)報導,這項調查涵蓋旅外人士對當地生活品質的滿意度、定居難易度、工作、個人財務狀況、生活成本等指標,2020年起新冠肺炎席捲全球,因此2021年的調查也額外包含了旅外人士對居住地疫情及抗疫的經驗。

在59個居住地中,綜合各項指標評分,台灣連續3年榮登旅外人士最愛居住地第1名,InterNations總評在台灣生活「安全無恙」,包括在生活品質、國外工作等指數上都排名第一,83%的旅外人士認為在台灣的工作有保障、89%滿意台灣的經濟狀況,75%滿意在台灣的工作、80%的旅外人士滿意整體在台灣的生活。

有關醫療服務與品質方面,96%旅台外籍人士對台灣醫療照護品質的觀感是正向的,94%對於負擔得起台灣的醫療感到滿意,一名智利籍的旅外人士表示,「台灣的醫療照護體系真心將民眾視為人,而不只是數字」,另一名保加利亞籍的外籍人士指出,台灣有很棒的政治及社會穩定度,「而且在因應新冠肺炎疫情方面是世界最棒!」

值得注意的是,調查顯示,沒有任何一名旅台外籍人士認為台灣不安全,一名加拿大人表示,「我可以獨立生活,不管去到哪裡,我都覺得安全,而且所有事都很便利。」

在友善度的調查中,台灣也位居第一,62%的旅外人士認為在台灣容易交到朋友,96%認為台灣人對外國人士很友善,60%指出他們在台灣有一群包含外籍人士及台灣人的朋友圈,一名法國人表示,「台灣人讓我感覺像回到了家鄉,我並不覺得自己是一個外國人。」不過55%的外籍人士也表示中文很難學。

2021「旅外人士圈內人」調查是在1月7日至31日期間,針對來自174國居住在全球186個地方的12,420旅外人士進行線上調查,受訪者被要求對37個旅外生活相關因素評分,這些因素擴及生活品質、定居難易度、個人財務、工作等四個面向。

在樣本控制方面,每個居住地至少要有50名受訪者參與調查,因此2021年只有59個地方上榜。

除了台灣,旅外人士最愛居住地前2至10名分別為墨西哥、哥斯大黎加、馬來西亞、葡萄牙、紐西蘭、澳洲、厄瓜多、加拿大、越南。關於其他亞洲地區,新加坡排名13、泰國14、大陸22、香港46、韓國47,日本、印度落居後段班,分別為54、51。

