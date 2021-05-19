旅外人士網絡InterNations昨（18）日公布2021年最新調查報告，結果顯示台灣連續3年榮登全球旅外人士最愛的居住地，一名外籍人士指出，台灣在因應新冠疫情方面是「世界最棒」。

外媒報導台灣因應新冠疫情再起，關閉邊境。

總部設在德國慕尼黑（Munich）、擁有400萬會員的旅外人士網絡InterNations昨日公布「旅外人士圈內人」（Expat Insider）2021年最新調查報告，在「2021最棒與最糟旅外居住地」（The Best & Worst Places for Expats in 2021）項目中，台灣自2019年起，連續3年榮登冠軍寶座。

歐洲新聞台（Euronews）報導，這項調查涵蓋旅外人士對當地生活品質的滿意度、定居難易度、工作、個人財務狀況、生活成本等指標，2020年起新冠肺炎席捲全球，因此2021年的調查也額外包含了旅外人士對居住地疫情及抗疫的經驗。

在59個居住地中，綜合各項指標評分，台灣連續3年榮登旅外人士最愛居住地第1名，InterNations總評在台灣生活「安全無恙」，包括在生活品質、國外工作等指數上都排名第一，83%的旅外人士認為在台灣的工作有保障、89%滿意台灣的經濟狀況，75%滿意在台灣的工作、80%的旅外人士滿意整體在台灣的生活。

有關醫療服務與品質方面，96%旅台外籍人士對台灣醫療照護品質的觀感是正向的，94%對於負擔得起台灣的醫療感到滿意，一名智利籍的旅外人士表示，「台灣的醫療照護體系真心將民眾視為人，而不只是數字」，另一名保加利亞籍的外籍人士指出，台灣有很棒的政治及社會穩定度，「而且在因應新冠肺炎疫情方面是世界最棒！」

值得注意的是，調查顯示，沒有任何一名旅台外籍人士認為台灣不安全，一名加拿大人表示，「我可以獨立生活，不管去到哪裡，我都覺得安全，而且所有事都很便利。」

在友善度的調查中，台灣也位居第一，62%的旅外人士認為在台灣容易交到朋友，96%認為台灣人對外國人士很友善，60%指出他們在台灣有一群包含外籍人士及台灣人的朋友圈，一名法國人表示，「台灣人讓我感覺像回到了家鄉，我並不覺得自己是一個外國人。」不過55%的外籍人士也表示中文很難學。

2021「旅外人士圈內人」調查是在1月7日至31日期間，針對來自174國居住在全球186個地方的12,420旅外人士進行線上調查，受訪者被要求對37個旅外生活相關因素評分，這些因素擴及生活品質、定居難易度、個人財務、工作等四個面向。

在樣本控制方面，每個居住地至少要有50名受訪者參與調查，因此2021年只有59個地方上榜。

除了台灣，旅外人士最愛居住地前2至10名分別為墨西哥、哥斯大黎加、馬來西亞、葡萄牙、紐西蘭、澳洲、厄瓜多、加拿大、越南。關於其他亞洲地區，新加坡排名13、泰國14、大陸22、香港46、韓國47，日本、印度落居後段班，分別為54、51。

(中時新聞網)