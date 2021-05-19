全台大停電一周兩度大停電，引發高雄藍綠黨團互打口水戰。高市議會國民黨團今（19 ）日直批，戳破蔡總統說的「台灣不缺電」承諾，執政黨又會過錯推給他人。民進黨團則反擊，在野黨別為停電見獵心喜，請支持政府務實解決能源問題。

國民黨團狠酸，5月13日、17日一周內發生大停電，「台灣讓世界看好了，而且看透了！」在疫情升溫時候，雪上加霜的大停電，更令人擔心的是會不會不只這一次？

國民黨團直指，5月13日興達電廠停電故障事件，當時部長僅說是台電員工按錯鍵釀機組故障，把停電推給人為因素，拒絕承認缺電。直到5月17日又再度停電，光高雄就又有8萬多戶受到影響，直接戳破了經濟部的謊言。

國民黨團認為，台電表示5月17日當日用電量3744萬瓩，已達到歷史第6名，才5月就創下過往6、7月的新高，令人更擔心氣溫繼續炎熱，能源策略繼續失當，現在疫情要求大家居家防疫，「難道要把人關在家卻不給他們電嗎？這難道就是政府用愛發電的政策嗎？」

國民黨團也指出，如今高雄面臨能源轉型，國民黨團要求陳其邁市長，務必以高雄市民的福祉為首要，不能犧牲高雄市民的健康來換取能源，包括他承諾興達電廠2025年除役，還有「南電南用」的立場全民都在看，千萬不要像蔡英文總統不斷變換立場、一次一次的用口號發電，反讓讓人民陷入水深火熱之中。

對此，高雄市議會民進黨團指出，目前政府正積極發展替代能源，也已要求台電全面檢討供電狀況，請在野黨不要見獵心喜，與執政黨一起務實面對、理性解決。

對於國民黨團質疑蔡總統「台灣不缺電」承諾已被戳破，民進黨團表示，蔡總統最早在2019年提出「台灣不缺電」，但當時與現在的時空背景截然不同，除這幾年經貿發展帶來的電力需求外，中北部發電不足、近期水情欠佳、防疫層級提高等因素，都會為穩定供電帶來額外風險，希望反三接外推、反中火燃氣機組上線的國民黨能理性思考，不要一面罵缺電、一面擋發電。

民進黨團幹事長黃文益強調，台灣承受不起任何核災風險，走向非核家園是民進黨無法退讓的政見，也因此政府正積極尋求、發展綠色替代能源。

對於國民黨團要求陳其邁市長堅守「興達電廠2025年除役」與「南電南用」立場。黃文益指出，民進黨團完全同意，但也期盼在野黨能共同支持市府做好相關配套，讓這些政見能在確保替代能源供應無虞的前提下兌現。

(中時 )