台灣新冠疫情升溫，指揮中心今（19日）宣布，全國一律升三級警戒，不少店家因應防疫，陸續推出「實聯制」，不過此舉卻遭網友質疑是笑話一場，並提出三大問題，怒批「實聯制是做表面的吧？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「實聯制是不是笑話？」為題發文指出，許多店家要求民眾進店要掃QR Code，或是登記姓名及聯絡電話，但他認為，民眾有心亂填假資料，店家也無從知曉，並提出三點質疑實聯制背後無強制力，「一、政府不願意補助店家多分配一名人力站點監督，二、店家寧願將人力調度收銀，加快結帳速度賺取利潤，三、強制力不足，民眾隨意填寫假資料，無證件查核」。

基於上述三點質疑，讓他不禁吐槽「實聯制是做表面的吧？其實大家根本無心防疫！」貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒反駁，「不是欸！這是保護自己，有什麼理由亂填？」、「實聯是保護你，你曾接觸確診才聯絡的到」、「亂填幹嘛？別不信自己可能會接觸確診者耶」。

也有人感嘆「其實這很考驗人民的素質」、「實聯制就跟汽車安全帶很像，明明是保護你的，就有人喜歡亂填和繫空氣安全帶」、「畢竟亂填的應該不多，這樣做還是有必要的」。

(中時新聞網)