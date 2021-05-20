國內的新冠疫情持續升溫，已經連續4天都出現破百確診病例，不少藝人網紅都呼籲民眾落實防疫，而住在疫情熱區萬華的藝人黃云歆也分享了當地現況，透露萬華的部分居民有出現資訊不對等的情況，表示這也是老年人戴口罩比例偏低的主要原因。

黃云歆發文指出，萬華大多都是年長者，他們不是不願意戴口罩，沒帶的原因反而是因為資訊不對等，他們不知道疫情到底有多嚴重，她舉例住在家樓下的90歲阿嬤，因為有重聽，很難透過電視或廣播還得知對新疫情狀況，雖然家裡囤著口罩，但卻不知道現在情況危急。

直到有次黃云歆遇到那位阿嬤，跟對方說「今天有16個人是在萬華」，阿嬤才終於聽懂，直呼自己很害怕，連忙衝回家拿口罩，而原本今天要為新戲定妝的她，也將所有工作排開，在家自主管理，她也呼籲網友們，希望大家可以將正確的疫情資訊傳達給家中長輩，千萬別籠統帶過。

最後黃云歆更感謝互相幫助的萬華人，「從疫情開始便自主與萬華各院及篩檢站聯繫，替他們找尋願意送便當的店家」，同時也感謝醫療人員，「我們每個人都是小螺絲釘，請自己拴緊自己，看到旁邊鬆動的記得幫忙轉緊，或是報警。」一番話引來網友大推。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)