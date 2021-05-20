大陸女星喬欣與楊洋傳緋聞長達1年的時間，雙方始終沒有承認交往。喬欣以電視劇《歡樂頌》走紅，近期與男星龔俊主演都市愛情劇《沉睡花園》，故事情節相當浪漫，卻遭到網友懷疑臉部有整形，昨19日下午5點在微博上傳一段影短片，親身證明自眼睛、鼻子沒有任何地整形，此短片引起20萬人名網友按讚與討論。

女星喬欣對著鏡頭自拍錄影，畫面中可以看見先是對著鏡頭微笑，後續開始用手輕輕地拉一下自己眼皮、眼頭的部位，讓觀眾近可以距離看到眼睛是沒有任何的整形的跡象，接著用右手食指頂住自己的鼻頭，往上擠壓的時候，彷彿像是像豬鼻子一樣，喬心毫無在乎畫面中所呈現的樣子。

喬欣昨日上傳短片，輕拉自己的眼睛部位，證實沒有整形。（圖 / 喬欣微博 ）

喬欣似乎並不在意，畫面中推鼻的模樣。（圖/喬欣微博 ）

喬欣並在貼文底下留言表示：「請不要帶我碰瓷大美女，沒想到假裝，原相機是濾鏡，如果誇我變美還是會很開心的！那些整天想著挑事的人請走開！別槓我！拜託！」並在文字下方，搭配小圖式表達內心的心情，對於網友的質疑，看得出來相當地無奈。

不少網友在貼文下方留言回應：「哪變了？不一直都是大美女嗎」、「要聽那些亂七八糟的人說話！你就是你」、「給他們在線翻個白眼！」、「反黑都這麼可愛的喬喬」、「這麼好看完全不需要整 那些人不戴眼睛 別管他們」、「他們就是羨慕嫉妒恨 不要碰我家大美女」 、「你一直都美 照顧好自己」 、「等我們強大，更好守護你」，許多粉絲為喬欣加油與鼓勵。

(中時新聞網)