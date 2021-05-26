大陸男星胡歌以電視劇《仙劍奇俠傳》李逍遙一角，成為萬千少女的男神，他又歷經死亡車禍，奇蹟回到演藝圈讓粉絲更珍惜他每一次的作品；胡歌睽違多年終於拍電視劇，今（26）日出席發布會，帥氣依舊，但側拍照看出他疑似又瘦了，臉上也多了滄桑感，有網友不禁感嘆「以為40幾歲」。

胡歌今日在上海出席新作品發布會，穿著一襲深藍色西裝，梳起油頭，看起來成熟穩重；而他的側拍照也被分享到微博，最新狀態引起討論，有人注意到胡歌身形變得更消瘦，西裝穿在他身上居然顯得寬鬆不合身，另外帥氣臉蛋也多了滄桑感。

胡歌今日出席新劇發布會，被部分網友覺得他略顯消瘦，臉上也多了滄桑感。(圖/ 摘自微博)

一些網友被男神老態的樣子嚇到，紛紛表示，「好憔悴的樣子」、「感覺很累很睏沒睡好，不過還是大帥哥」、「畢竟40多歲了（胡歌今年38歲）」、「老大瘦了，不過依舊帥氣」、「他是不是瘦了？感覺瘦了好多啊」、「我胡是肉眼可見的年紀在大了」；但大多數粉絲仍認為胡歌無論怎樣都帥氣，「太有魅力了」、「還不比那些小鮮肉帥多了啊」、「感覺沒有人配得上他」。

胡歌今年9月滿38歲，出道超過18年擁有許多代表性作品，像是《仙劍奇俠傳》、《神話》和《瑯琊榜》等等，也多次獲獎演技受到肯定；而他的感情生活也相當受關注，過去他曾公開的前女友都是女演員，分別是薛佳凝和江疏影，粉絲也都希望他能趕緊遇到對的人。

(中時新聞網)