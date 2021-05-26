歐陽龍、傅娟婚後生下三千金，三人如今都進了演藝圈發展，其中二女兒歐陽娜娜人氣最高，以秀麗外型與才氣少女特質走紅至今，近年更將事業重心全擺在大陸，上遍各大綜藝，接代言接到手軟，是超級吸金機，但現身機會多，受到關注也多，日前生圖流出被認為身形疑似變壯，忽胖忽瘦被酸「是月拋臉嗎？」。

主要在大陸發展的歐陽娜娜，以星二代身分出道，又自小學習音樂，被認為是內外兼備的才華美少女，在圈內發展相當好，甚至為了演藝事業從美國名校柯蒂斯音樂學院休學，直到18歲又考上美國波士頓伯克利音樂學院，成了偶像約翰梅爾的學妹，同時開始美國、大陸兩邊跑的生活，如今可說是當紅流量女星。

歐陽娜娜忽胖忽瘦被譏是月拋臉。(翻攝自飯圈雜談微博)

歐陽娜娜最出名的，是青春無敵的清甜外型，每每現身都是關注焦點，不時會有現場側拍照曝光，最近她出席活動，穿著黑色露肩上衣搭配牛仔褲，展現出俐落性感，但現場生圖卻被說看著有些魁梧，「整個人又壯實了不少」，但粉絲護航可能是角度問題，5/20她現身當陸媒編輯部活動來賓，紮著雙馬尾清純可愛，被現場粉絲讚：「本人真的很瘦一個」，評價兩極。

歐陽娜娜出席520活動，被誇本人真的很小一個。(取材自被迫營業第一名微博)

事實上歐陽娜娜還很年輕，今年不過20歲，正是少女跨越到女人的時期，身體還在成長，外型也還有很多可塑性，但模樣仍常被網友拿來作文章，遭揶揄：「歐陽娜娜是月拋臉嗎？怎麼忽胖忽瘦的」。

(中時新聞網)