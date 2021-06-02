【愛傳媒葉毓蘭專欄】新冠肺炎疫情爆發後，每天下午2時，大家已經習慣守在電視前面或者利用手機觀看疫情指揮中心的記者會，彷彿等樂透開獎一樣全神貫注，心情隨著指揮中心發布的確診病例與死亡人數上下起伏，我也不例外。

從這波疫情爆發後，短短不到一個月，本土社區群聚確感染者已經累積7225人確診，更超過上百人病逝。或許在上禮拜聽到陳時中說出口的「確診數」校正回歸已經非常誇張，但是在這幾天更誇張的是連「死亡數」也校正回歸了！

5月30日指揮中心原本發布當天死亡人數是11人，傍晚下修死亡個案，把原本11例改為10例，指揮中心說主要是因為案號誤植而錯報。死而復活聽來可怕，但是因為誤植案號所致，倒也情有可原。

但最令我感到不解的是，指揮中心5月31日的新聞稿中，提及截至昨日共計15人確診逝世，詳細檢視報表，赫然發現許多人都是在死亡後才發現早已確診，更誇張的是，死亡日期居然都是5月21日到5月29日之間，這也令我不禁懷疑，為什麼今日新增的死亡數全部都不是今天或前一天死亡？

Covid19在傳染病防治法是第五類，雖未規定24小時之內要火化，僅有規定儘速處理。

但確診者死亡後遺體要火化，都需要死亡證明，怎可能會有死後十天之後才被指揮中心列入統計報告？難道政府是故意想要隱瞞死亡數，過幾天再公布？

這波防疫期間，臺灣在兩周內Rt值（有效傳染數）已經從15降到1.02，我相信這絕對是國人同舟一命努力防疫的成果，因為有你們，臺灣才能守住，然而我更希望這個政府是像當初上台執政前所說的如此清廉且透明，對於之前的「確診數」校正回歸，而且每日都在校正，有時校正回歸的案數甚至超過當天確診數，雖然在英文版上不管新增或是校正回歸，都統稱為本日增加案數，但此舉已經成為國際笑柄，現在連「死亡數」也要校正回歸？

篩檢陽性與PCR確診認定的積壓案件（backlog），可能因快篩量暴增而PCR檢測量能有限所致，但每日死亡人數，從個位數到兩位數，最多日不過20+，絕對不可能需要在日積月累後再做校正回歸。

校正回歸不應該是作帳，或是作假帳，我們應該去了解為什麼會有這些太不尋常的落後登記，找出原因，尋求解決，避免再犯，才是重拾人民信心的起點。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)