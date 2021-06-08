新冠肺炎疫情緊張，第一線醫護警消工作量暴增還得承受高壓，有一名消防人員在臉書上不滿地表示，開防疫巴士接送確診者與消防任務根本無關，要消防局不要什麼工作都延攬給弟兄，更控訴，「若弟兄確診越來越多，哪個局處會來幫我們打火？」

一名消防人員在臉書專頁《靠北消防2.0》投稿，31日刊出的內容開頭就寫下，「請問開防疫巴士或防疫救護車去防疫旅館，到底跟消防三大任務哪一個有關係？」並不滿的表示，難道是會開車之人穿上防護衣就可以開了嗎？

該名消防員抱怨，不管什麼事都要求消防來做，導致消防同仁確診，不少分隊因此關閉進行清消，害得其餘正常運作的分隊要擴大支援，只會累死自己人；該名消防員還說，載運新冠陽性患者並非緊急救護的工作項目之一，希望消防局不要對於各局處包山包海的工作來者不拒，若確診同仁越來越多，試問究竟有哪個局處會來幫忙救災打火？

投稿文章刊出後，不少網友於留言區回覆，「新北現在還要開返鄉專車去各縣市的檢疫所把人載回來呢」、「沒有發生的事我們不要先預設你說對不對，發生了我們再想辦法嘛」、「還有下雨天拿尺去量積水是怎樣？公路養護單位，建設，工務都沒出門了」。

實際上，醫護警消傳出不滿已非第一次，日前台北市政府警察局信義分局鑑識小隊的孫姓偵查佐才在個人臉書發文，指稱上月底接獲一名老翁居家死亡，到場後經救護人員量體溫卻高達39.1度，懷疑有染疫，但專責單位衛生局卻甩鍋，不到場也不採驗，害他們只好穿著防護衣硬上處理，對這樣的防疫SOP感到相當心寒。

(中時新聞網)