新北消防員又確診 新板分隊1隊員PCR陽性已累積2例 12:342021/06/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局表示，目前該分隊暫停勤務，由其他鄰近分隊支援。（翻攝自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又一消防員傳出確診！新北市消防局第一大隊新板分隊上月傳出1名隊員確診新冠肺炎，其餘31名隊員快篩、PCR結果均為陰性，今（4日）再度傳出又有一名消防員PCR陽性確診。消防局表示，目前該分隊暫停勤務，由其他鄰近分隊支援。 確診學生單日增25人 各級學校累計達377人 中和印刷工廠爆8人群聚感染 業者扛責任：全額負擔防疫旅館費用 (中時 ) #分隊 #確診 #傳出 #消防員 #新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 疫情相挺食農新創 台灣No.1 食農加速輔導線上啟動 09:392021/06/04 社會 新北確診數壓不下來 侯友宜再次呼籲「低度再低度」活動 11:342021/06/04 生活 京元電確診炸了 股價卻「穩穩的」 網驚喊高層不停工目的 11:352021/06/04 財經 魔鬼藏細節 警向打火弟兄學習如何穿脫防護衣 13:062021/06/04 寶島 主播林彥汝確診12天仍出現1症狀 曝檢疫所隔離狀況 12:162021/06/04 娛樂 確診前群聚五堅情 陳零九向社會道歉 04:102021/06/04 娛樂新聞 已確診45人！京元電快篩1915人 再傳51陽性 09:432021/06/04 生活 拒確診與隔離房客居住恐遭罰 指揮中心：最高可罰房東15萬元 10:452021/06/04 生活 新北防疫車隊助千名確診者返家 160名駕駛連開10小時接送 12:232021/06/04 生活 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 社會熱門新聞 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 - 社會 大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 - 社會 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 護理師與醫師泡湯辯沒連結 「看過妳脫光光」對話成偷情鐵證 - 社會 台灣第一AV女優首勝 老司機解鎖無碼片傳群組判40天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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