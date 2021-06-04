又一消防員傳出確診！新北市消防局第一大隊新板分隊上月傳出1名隊員確診新冠肺炎，其餘31名隊員快篩、PCR結果均為陰性，今（4日）再度傳出又有一名消防員PCR陽性確診。消防局表示，目前該分隊暫停勤務，由其他鄰近分隊支援。

(中時 )