台灣5月中疫情大爆發，至今已累計超過1萬人確診，死亡人數更在今（8）日飆破300人，死亡率2.6％甚至高於國際標準。對此，資深媒體人黃暐瀚不禁想問，「何時換我打疫苗？」

黃暐瀚在臉書表示，很多人都在問，為什麼死亡率比國際標準高？根據中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授昨日所說，這274名死亡個案中，60歲以上占91.5%，發病到死亡時間介於8到14天者約占40%，但值得注意的是，有18%病逝者，在發病3天內隨即病逝。

「發病、確診、死亡，短短三天」，黃暐瀚指出，現在的疫情已到了人人恐慌的程度了，沒有特效藥，不想得病只能靠疫苗；而網路上流傳一段日本茂木外相，3日在日本國會的談話，重點為：台灣只要求124萬劑、台灣7月之後會打國產疫苗、7月以後，日本就不用給台灣疫苗了。

不過，黃暐瀚也指出，但去看影片的原影原音，茂木外相的說法其實是，「台灣7月以後，疫苗生產體制會到位。現時，我們認識到有台灣緊急需求」，也就是說，當天在國會，茂木外相確實有提到台灣國產疫苗7月到位，但沒有明講，等台灣國產疫苗到位之後，日本還會不會給？

黃暐瀚認為，就事論事，抽絲剝繭，網路上還有一個廣為流傳的，說日本這次給台灣的AZ，效期只到5月底，但那其實是新聞的「示意畫面」，用的是前兩批台灣電視台所拍攝的AZ瓶裝，而這批日本給的124萬劑疫苗，期限是到10月14日。黃暐瀚強調，網路訊息又多又雜，大家要小心查證，慎思明辨。

(中時新聞網)