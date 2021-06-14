「到底有誰可以幫助我們這種小市民。」一名女子表示，日前老公有一點咳嗽，本以為是小感冒，但隔日起床出現發燒症狀，趕緊到醫院做快篩及PCR檢驗，結果都是陽性確診，入住集中檢疫所，解隔離返家前又再次做採檢，沒想到又是陽性確診，令她崩潰喊「為什麼已經確診的人，沒有檢查就放出來」。

該名女子昨（13）日於個人臉書指出，5月20日晚間，老公一回到家就透露自己有咳嗽狀況，當天在家全程戴口罩，但不認為染疫，只是單純感冒，未料，隔日一早起床，老公卻出現發高燒症狀，看了醫生仍未退燒，只好再到和平醫院快篩並做PCR檢驗，結果都是陽性，CT值高達16，顯示病毒量高、傳染力強，老公直接被送到集中檢疫所，女網友說，老公確診當下她不斷告訴自己要冷靜，並帶著婆婆一起去快篩及做PCR檢驗，還好結果都是陰性。

6月1日老公從檢疫所解隔離，但因為家裡有未滿1歲的寶寶，因此自費讓老公去防疫旅館進行10+7隔離，為求謹慎，返家前讓老公再去採檢一次，快篩結果為陰性，但PCR結果仍未出爐，老公返家後，她透露自己每天像柯南般觀察老公身體狀況，全家戰戰兢兢地戴著口罩、避免接觸。

又過了幾天，晚間她催促老公主動利用「健保快譯通」App查看檢驗結果，沒想到又是陽性確診，且CT值26，當天晚上老公又住進集中檢疫所，全家人也再次進行14天居家隔離，令她崩潰大喊「為什麼已經確診的人，沒有檢查就放出來，不知道有多少人跟我老公一樣的狀況」，若是沒有檢查到處跑，這些病毒可能就在身邊，「對我們全家來說，真的是一個夢魘，到底有誰可以幫助我們這種小市民」？

最後她呼籲，10天解隔離的病患，應該都要再採檢，這對台灣來說都是防疫破口，希望生活可以快點恢復正常，讓大家能夠平安健康。

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