女星李亮瑾當年演出夯劇《世間情》爆紅，之後戲約無數，近年感情開花結果，與男星張峰奇結婚並生下一個女兒，她不時會在臉書分享家庭生活點滴，但日前罕見po出抱怨文，透露被酸民用不雅字眼辱罵，她氣得截圖表示要提告，除非對方能滿足她提出的一項條件，而這個要求，竟被破萬網友按讚，直呼：「人美，處理事情也完美」。

如今已當媽的李亮瑾，在本月23日突然po文發飆，表示知道如今是疫情緊繃敏感時期，卻要發這篇文，相當抱歉但必須要說，透露此前演《家和萬事興》的「方小雯」時，曾被網友指名道姓痛罵而想提告過，之後遇上這種事情，她就是封鎖對方而已，忍耐當作沒看到，「但是現在我不想忍了，就算你刪了留言也一樣！」。

李亮瑾臉書po文。(翻攝自李亮瑾臉書)

李亮瑾曝光留言區截圖，透露有位先生罵她：「XX夠沒？生一個小孩而已和XX一樣」，讓她看了氣到回應：「這是我的版，你不喜歡可以直接滑過，憑什麼在這裡罵人」，李亮瑾截圖這串留言po網，並開出條件，「請你在明天凌晨3:27前跟我公開道歉，並轉發到你的版！要不我一定提告公然污辱！」。

事後李亮瑾又po文，公開新的截圖，該網友回應：「對不起我發言失當影響了妳的情緒，我對我的言行向您道歉，真的對您深感抱歉！」，李亮瑾表示接受，但要對方接受她開的條件，選一間需要捐款的機構，不限金額做公益，並把收據傳給她看，「我原諒你，但請你說到做到，也請你不要再這樣對待其他人！否則我還是保有期效內的法律追溯期」。

李亮瑾也表示，知道現在的日子不容易，勸眾人如果在網路上看見不認同或不喜歡的人事物，「你大可滑過不去看，但請保有風度不要出言不雅，否則我們也會捍衛自己的權益！」，硬起來請對方道歉並做慈善的作法，吸引上萬網友按讚，直讚她處理得很好「姐姐真的肚量很大。很有明星的風範，喜歡」、「很好的示範」、「讓他有將功贖罪的機會，妳處理得很好」。

(中時新聞網)