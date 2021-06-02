Twins成員阿嬌（鍾欣潼）近來體型胖瘦備受關注，起初是好姊妹阿Sa（蔡卓妍）幫緩頰解釋阿嬌是賀爾蒙失調，之後阿嬌親自受訪才鬆口認了是為拍新片犧牲發福，最近阿嬌曬照片，可見她臉小了一圈，回歸到過往的盛世美顏，身體似乎也變瘦，但上月底狗仔偷拍照片流出，似乎沒瘦多少。

阿嬌近年衰事頗多，去年5月她閃電結束與台灣「醫界王陽明」賴弘國的14個月婚姻，9月她又在廈門飯店房間發生意外，撞傷頭部縫了66針，最近又被媒體直擊發福，上節目時某些角度看來還胖到沒有脖子，阿Sa則回應阿嬌是生病才發胖，希望外界別給她太大壓力，開心就好。

阿嬌被拍現身上海，跟助理前往舞蹈教室。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

上月阿嬌接受港媒訪問，鬆口最近接下新電影拍攝工作，劇情相似多年前韓國電影《醜女大翻身》，讓原本體型標準的她不得不開始進行長肉計畫，一天最少得吃五餐，暴飲暴食之下還一度吃到吐、胃抽筋，直說：「開心可以挑戰不同的東西，加上平時也喜歡吃東西，可以名正言順的發胖」。

網友回應。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據《江小宴推理君》報導，上月在上海直擊阿嬌現身街頭，她穿著寬鬆白上衣加上黑色寬褲，跟助理從家裡出發，搭到舞蹈教室附近後下車，兩人一起走進教室後，直到下午4時，阿嬌才戴上棒球帽離開，而從照片中看來，阿嬌的身材似乎還是有些幸福肥，網友也忍不住虧：「感覺我的身材跟她好像」、「話說，就這圖，助理比她更像明星」。

(中時新聞網)