新冠肺炎疫情持續肆虐，全台防疫警戒提升至第三級，許多民眾都減少不必要的外出，女星張愛雅（原名：張艾亞）也都宅在家，而張愛雅稍早則在網上豪曬素顏，她直呼：「非常有種的來個零修圖」，但張愛雅素顏卻被網留言嫌「好像有點油」，對此，張愛雅則霸氣回應：「亮晶晶好嗎」。

33歲張愛雅稍早在網上豪曬素顏，她透露，之前有網友說她不修圖也一樣，張愛雅便大方曬出無修圖照，直喊：「一般的我」，而張愛雅的霸氣舉動，也讓她不禁佩服自己，並直呼：「非常有種的來個零修圖」。

愛雅豪曬素顏。（圖／取材自愛雅（張艾亞）臉書）

照片中，張愛雅的氣色紅潤，臉頰肌膚Q嫩、白裡透紅，張愛雅整體膚質很不錯，素顏照吸引女星何妤玟、曾智希留言大讚好看，粉絲也留言：「素顏也好美哦～」、「皮膚很好」、「有種健康的自然美」，不過也有人質疑「好像有點油」，還釣出張愛雅霸氣回應：「亮晶晶好嗎」，有網友則留言：「看得出來有畫一點尾巴～還是很美」，對此，張愛雅則強調，她沒化妝、是全素顏。

愛雅回應網友。（圖／取材自愛雅（張艾亞）臉書）

其實，張愛雅在防疫期間幾乎都待在家，也因此就沒有化妝的必要，張愛雅這陣子都頂著素顏，也讓她發現自己皮膚狀況有變好，同時，張愛雅利用時間練習廚藝，她也發文說：「繼續養皮膚、繼續當小廚娘，等待恢復正常的那一天華麗登場」。

(中時新聞網)