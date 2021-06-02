大陸女神楊冪外型亮麗、身材火辣，尤其還擁有一雙白皙纖細的大長腿，有「腿精」封號，今(2日)有網友酒店偶遇楊冪，並曝光她無濾鏡下的生圖，真實身材也引起熱議。

有網友在社群平台寫下「偶遇楊冪，這身材」，只見在路人的鏡頭下，穿著背心短褲的楊冪，外套沒穿好下滑露出香肩，雖然只是側面，但傲人上圍依舊藏不住，凹凸有致曲線一覽無遺。

楊冪凹凸有致曲線全看光。(圖／翻攝自微博)

而一雙筆直「筷子腿」更是吸睛，不過有網友質疑「這不像楊冪，楊冪的腿超級細，細得像兒童」，對此，網友也回應她楊冪一直都是瘦而不柴，並表示這身材已經很絕了，而拍攝的網友也回覆確實是楊冪本人，站在她身邊的˙則是助理佳妮。

人氣超夯的楊冪，不僅美貌驚人，演技也相當精湛，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她也是各大時尚活動爭相邀約的流量女王，不過出道以來頻被傳整型，之前她的粉絲曬出一組楊冪年輕時期拍的大頭照，可看出她年輕時就有水汪汪大眼和精緻小巧臉蛋，讓網友忍不住驚呼「在那個沒有美顏、濾鏡年代，大冪冪還真是從小就有明星臉，好美啊」。

(中時新聞網)