小天后楊丞琳2019年甜嫁創作才子李榮浩，但新婚不久，小倆口就因疫情分隔兩地，就這樣「偽單身」長達304天，楊丞琳才飛到大陸工作兼見老公，但完成選秀節目賽程後，又返回台灣，兩人只能靠線上傳情，如今防疫宅在家的楊丞琳，突曬出李榮浩帥照，還霸氣放閃寫下：「你不發，我發」。

楊丞琳與李榮浩婚後靠著當空中飛人陪伴彼此，但遇上新冠肺炎疫情，兩人接近一年都只能靠視訊維繫感情，連楊丞琳在台北開20周年演唱會，都只能跟老公螢幕連線，直到1月楊丞琳才飛到大陸，結束隔離後不但見到老公，還參加《乘風破浪的姐姐2》節目錄製，表現亮眼，只是結束錄影後又為工作飛回台灣。

楊丞琳回到台灣後又進入隔離期，日前結束隔離再度投入工作，不料新電影《靈語》受到嚴峻疫情影響而延宕，目前她只能先待在家防疫，520那天不忘對大家喊話「我愛你/妳」，曬出穿細肩帶背心的辣照，如今不光曬自己，楊丞琳不忘關心老公，改曬李榮浩超有料帥照。

楊丞琳放閃，曬李榮浩帥照。(翻攝自楊丞琳IG)

楊丞琳昨(5/24)在IG限時動態，貼出李榮浩在上海音樂節演出的側拍照，他穿著花襯衫搭配條紋長褲，襯衫釦子全開，露出裡頭貼身小背心，看得出來他瘦而精實的胸膛，但李榮浩都沒發相關文章，卻是楊丞琳發文，喊話：「你不發，我發！」，隔空閃了一波。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)