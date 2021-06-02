Angelababy及李鴻其領銜主演的《明天你是否依然愛我》。（車庫娛樂提供）

王寶強（左起）、妻夫木聰、劉昊然主演《唐人街探案3》。（車庫娛樂提供）

新冠肺炎疫情升溫，讓多數的人休閒娛樂有了不同的改變，以世界各國海量電影作為主打的影音平台的GP＋，在疫情期間觀影數也跟著爆衝，平台平均觀看次數提升了25％，平均觀看時長也提升30％，因應第三級疫情警戒延長，GP＋為鼓勵大家留在家中，慶賀台灣近日終於天降甘霖稍稍解渴，也邀請觀眾一同集氣看《天氣之子》，期盼雨季延續得再久一點，緩解台灣旱象。

GP＋線上影音平台擁有近萬小時正版高畫質海量電影，6月將上映的強檔片單有大陸票房突破45億人民幣(195億台幣)的《唐人街探案3》、班奈狄克康柏拜區作品《鐵幕行動》、金香起挑大樑韓片《孩子別哭》、二戰時期的真實故事《波斯語課》、「地表最強老爸」連恩尼遜《捍衛救援》、尼可拉斯凱吉爆打機械人偶《弒樂園》等片。

而本周GP＋將首播由小栗旬、山田孝之、渡邊直美等人主演的爆笑喜劇《新解釋‧三國志》；郭采潔與張國柱共譜忘年戀曲《喜寶》，新片還有《末日終結戰》以及由Angelababy及李鴻其領銜主演《明天你是否依然愛我》等片。

(中時 )