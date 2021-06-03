新冠肺炎疫情嚴峻，為了鼓勵民眾「宅在家」，避免民眾在移動中造成傳染風險，高市府與中華電信合作，推出「陪你防疫」公益方案，民眾只要在6月14日前，利用手機及社群帳號登入平台，並輸入專屬防疫序號，就能免費觀賞「火神的眼淚」、「屁屁偵探」等夯片。

高雄市長陳其邁在3日防疫會議結束前特別工商服務，「免錢的盡量看，看到就賺到」陳其邁表示，市府與中華電信的OTT串流平台推出「陪你防疫」專案，高雄市民透過一組專屬的序號STAYHOME14登入，即日起到六月十四號，就可以透過手機、平板電腦或MOD追好劇，包括電影館的90多個頻道，以及影劇館上萬小時的精采好片，都可以讓市民免費看到飽，。

陳其邁指出，市民只要透過手機、平板或電腦，就能輕鬆觀賞 Hami Video 優質影劇，不僅能紓緩緊繃的心情，更能緩解長時間在家的無形壓力，豐富大小朋友精神生活。

(中時 )