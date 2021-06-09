全台瘋搶疫苗，施打順序也備受關注，外傳高市警局也有類似搶打基層配額遭詬病，高市警局澄清，考量市警局外事、鑑識與督慰勤人員，經常直接接觸第一線防疫相關勤務高風險同仁，有增列施打的必要，施打疫苗是額外向市府爭取，並未排擠基層同仁的額度，全警局可望在6月15日警察節前施打完畢，是市長陳其邁給的最好警察節禮物。

市警局指出，因應警局外勤同仁配合市府執行疫調與防疫稽查工作，增加第一線同仁防疫抗體，4月份鼓勵志願施打417人；5月對執行高密度接觸疫調同仁造冊施打1338人；上週又獲市府優先分配疫苗接種名額計2100人，市警局造冊規劃分配施打，外勤派出所員警1981人、交通分隊員警119人(警察局施打總數為3855人），均以執行防疫相關任務人員為優先對象。

據了解，經統計笫一缐派出所員警除無意願施打者外，皆已施打完畢；另少數列冊員警暫不願施打部分即由各分局直接撥予偵查隊與警備隊同仁施打。而市警局考量外事、鑑識與督慰勤人員，經常直接接觸第一線防疫相關勤務高風險同仁，有增列施打的必要，才又向市府請求增列30個名額，供分配予外事11人、鑑識14人與警政監5人(5月14日起警政監等高司皆編排至第一線督導防疫勤務)，已在6月4日施打，無未列冊施打情況。

(中時 )