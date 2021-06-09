高市經發局打造「高雄好家載」美食外送平台，除以計程車運送外，9日再宣布以高機動性的機車外送市場、夜市美食。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情嚴峻，外送美食夯，高市府打造「高雄好家載—防疫互助經濟」平台4日上線，結合計程車運送餐點。9日再加碼納入10大市場、夜市加入防疫互助經濟，並考量機動性由機車外送，市府補助3公里內免運費，搶攻防疫宅經濟。

市府也將「高雄好家載」第二波擴大納入市場、夜市加入，民眾用手機打開「LINE熱點」高雄好家載專區，依照「找、訂、送、付、食」五步驟，在方圓3公里範圍內喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府埋單。

經發局長廖泰翔指出，目前已有苓雅、龍華、文賢、哈囉、三民一、楠梓、陽明、光華、忠孝、興中等10處市場與夜市上線，升級的服務整合逾200攤，推出2000多種品項，各式生鮮蔬果、肉類海鮮與熟食，並提供機車外送服務。

廖泰翔表示，透過新的消費方式，能降低傳統市場與夜市人流，達到防疫效果，也藉此推動市場與夜市數位轉型。另外，後續更將結合勞動部「安心上工」計畫，提供就業機會，培訓成為市場、夜市得力助手。

高雄市公有市場自治總會理事長李國祥表示，在家防疫大家自己煮菜需求提高，大家都習慣到熟悉的市場採購，因此各市場都積極動員，鼓勵攤商加入「高雄好家載」平台，不僅讓熟客在線上就能買到市場生鮮商品，更有機會開拓新客群，對於攤商和消費者都是雙贏。

光華夜市主委顏永峻感謝市府在短時間內立即反應，打造創新服務協助店家外送。他指出，夜市大多以飲食為主，雖然很多店家本身就有加入外送平台，但因為抽成很高，幫助相對有限。而這次市府推動的「高雄好家載」既不用抽成又補貼運費，店家參與意願相當踴躍，也希望消費者能夠多多支持。

(中時 )