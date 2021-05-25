女星關之琳以水靈大眼睛與獨特氣質聞名，出眾美貌來自於皇族血統，是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，關之琳因此被封為「香江第一美女」，她1981年出道，隨即在影壇爆紅，名氣數十年不減，而日前關之琳開了抖音帳號，上傳第一支片不到一天就破100萬點閱數，如今再傳好消息，帳號才開多久的她，竟完敗「亞洲第一美」韓裔女星Clara，直接空降榜首。

關之琳是圈內公認的大美人，出道沒接幾部戲就爆紅，奠定女神地位，而她活躍時期，香港演藝圈是真正的美女如雲，同時期還出了邱淑貞、張敏、黎姿、朱茵等女神，但關之琳「艷壓香港」，每個跟她合作的男星，跟關之琳對戲時眼神都出賣自己的心，連梁家輝、張學友都為之傾倒，天王劉德華也難擋其魅力，曾公開稱讚過關之琳是他見過最美的女生，還笑稱兩人沒交往過，但很希望當她的男友。

如今關之琳開了抖音帳號，當年緋聞男友劉德華還是第一個來留言的明星，讓人不禁想起當年兩人的緋聞，而曾被曾被美國時尚雜誌《MODE》選為「亞洲第一美」的韓裔女星克拉拉(Clara)，昨在IG貼出抖音本周榜，她登上第二名，特地截圖貼出來，感謝粉絲支持愛戴。

但許多網友定睛一看，發現更大的亮點，還是抖音菜鳥的女神關之琳，直接空降榜首，兩人互動數相差近15萬，而亞軍與季軍僅差一萬互動數，足見關之琳人氣之高，根本直接輾壓亞洲第一美。

(中時新聞網)