新冠肺炎肆虐全球，這一年多來守住疫情的台灣，近來連日爆發病例，以連日破百確診數，導致全台進入第三級警戒，各級學校也停課，全體民眾能在家就在家，減少出門防止疫情擴散，許多藝人也發揮個人影響力，po文呼籲抗疫，也跟民眾互相打氣支持，其中，即將70歲的女星恬娃，也貢獻一己之力，日前出狠招說要嚇跑新冠肺炎病毒，眾人一看她的成果，直呼「真的怕」，掀起熱議。

自從台灣猛爆本土確診病例開始，女星恬娃就跳出來出力，臉書更新也以防疫為主，除了分享各種相關宣導影片外，更以「恬娃真心話」作為主題，製作一系列防疫叮嚀圖文，例如「祝全球新冠病毒去當快樂天使」、「祝新冠肺炎全球消滅」、「『呆』在家救國家！！恬娃感恩大家」等。

此外，這段時間她也經常後製圖片，來感謝醫護人員的付出，並親自實踐生活防疫，分享在家自己準備的食物，幾乎都是養生餐，曾透露會一次將午餐、晚餐的食材都準備妥當，調味就是一點海鹽而已，也會顧及蛋白質跟纖維質的比例，走均衡清淡路線，非常注意自己的健康。

其中，最大的亮點是她豪邁曬出上空照，只見照片中她將頭髮用毛巾包裹盤住，背對鏡頭曬出全裸美背，下身僅穿一條丁字褲，看得出來身材纖細無贅肉，但背上有著明顯的刮痧痕跡，她在這片兩旁後製寫下「恬娃要把最可怕的新冠病毒嚇死」14個字，還附上拇指符號，證明自己的堅定決心，有許多網友讚她是美魔女「天生麗質不得了」，但也有人被她的裸露嚇到，直呼病毒可能真的會怕這大絕招。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)