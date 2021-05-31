大陸正快速進入老齡化，面臨如何供養大量退休長者的巨大挑戰，但「銀髮經濟」商機之大，今年估計將達5.7兆元人民幣，同時疫情也讓使老年人加速深入接觸互聯網，也讓部分長者把握這波機遇。近期一批「時尚奶奶」共有23名主要成員，還有幾十名遍佈全大陸的其他參與者，年齡為50多歲到70多歲，他們通過影片彈窗廣告和直播帶貨賺錢，正成為大陸新崛起的老年網紅代表。

成員之一、58歲的阮雅青用智慧型手機直播自己在北京的歷史和文化之旅，吸引了600多萬粉絲。她說「年輕人以為老一輩人什麼都不知道。其實我們什麼都懂。」此外「時尚奶奶」們的影片也傳遞勵志資訊，例如「美麗不只屬於年輕人」、「老年人也能活出精彩」，也有反對家庭暴力等內容。

根據法新社報導，觀察大陸「60後」正逐漸達到法定退休年齡，是大陸1977年恢復高考後，第一批接受過高等教育的退休者。幫助這些長者網紅經營社交媒體的北京大媽科技公司首席執行官邊長勇說，「60後」這一代人更富有，受教育程度也更高，這提高了老年人互聯網產業的變現能力和品質。

邊長勇認為，大陸的移動互聯網行業從每個年齡段身上都賺到了錢，「從男人、女人、年輕人到父母，就缺老年人了」。同時新冠疫情也使老年人更深地接觸互聯網，上網購物並尋找娛樂。他說為利用尚待開發的老年消費者資源，公司還通過直播平台為老年人提供唱歌、舞蹈或武術等培訓。

(旺報 )