嘉義159線驚傳死亡車禍 機車追撞小貨車騎士當場死亡 16:082021/05/20 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義159驚傳死亡車禍 機車追撞小貨車騎士當場死亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣道159線新港鄉南港村段今天下午3點多驚傳死亡車禍，1輛機車追撞小貨車，因撞擊力道大，機車騎士肢體變形、雙腿開放性骨折等，新港消防分隊救護車到場時已明顯死亡，未送醫。 嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午3點4分接獲緊急救護通報，指新港鄉南港村發生重大車禍，新港消防分隊趕抵現場，機車騎士已明顯死亡，為送醫折返，據了解，疑似是機車追撞停等紅燈小貨車才發生憾事。 19刀割喉殘殺按摩女郎 外送員白天竟繼續接單上班 拿200萬假鈔買毒 買家遭老虎鉗夾手圍毆丟包醫院慘死 (中時 ) #南港村 #追撞 #小貨車 #機車騎士 #新港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國一南下楊梅段西瓜貨車遭追撞 肇事駕駛棄車逃逸 11:422021/05/14 社會 男開車突中風 暴衝撞死女工程師 父母獲被害補償40萬 10:032021/05/17 社會 抗疫憶便當 古早台灣味藏溫情 11:462021/05/14 寶島 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 談判釀衝突 爆飛車追逐1死1傷 04:102021/05/15 社會新聞 轎車攔腰折半卡路樹 大里驚悚車禍2人命危 16:232021/05/16 社會 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 04:102021/05/18 焦點要聞 越籍按摩女慘遭屠宰式割喉放血 人魔外送員犯案動機曝光 10:232021/05/13 社會 板橋凌晨驚傳駭人巨響 住戶驚醒一看整排機車在燃燒 09:242021/05/16 社會 網路口角相約成街頭亂鬥 轎車撞飛機車1死1重傷 08:302021/05/14 社會 19刀割喉殺按摩女 外送員遭聲押 13:082021/05/13 社會 社會熱門新聞 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 桃園政商名流的最愛 最高檔金沙酒店小姐確診大家剉咧等 - 社會 男子打球未戴口罩 左營警方通報衛生局裁罰 - 社會 女友閨密鹹濕性暗示誘惑 嫩男凍抹條激戰後慘挨告 - 社會 網傳高雄騎機車不戴口罩最高罰1.5萬 查核中心：錯誤訊息 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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