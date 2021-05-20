嘉義縣道159線新港鄉南港村段今天下午3點多驚傳死亡車禍，1輛機車追撞小貨車，因撞擊力道大，機車騎士肢體變形、雙腿開放性骨折等，新港消防分隊救護車到場時已明顯死亡，未送醫。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午3點4分接獲緊急救護通報，指新港鄉南港村發生重大車禍，新港消防分隊趕抵現場，機車騎士已明顯死亡，為送醫折返，據了解，疑似是機車追撞停等紅燈小貨車才發生憾事。

(中時 )