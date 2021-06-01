陳時中表示，這兩天考慮不再公布校正回歸，相對對整體疫情意義比較小，沒有校正回歸是突然往下降，然後比較平，這是一個申報的情況。若從採檢日來看，可以看出這樣的情況比較明顯，RT值會往下降也是這道理。

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，從今天的RT值來看，持續往下降，這是4天的努力成果，但不代表現在就可以放鬆，未來還是要持續努力把戰果維持住。

他提到，目前回推的數目還是在雙北，不過漸漸從之前很大量的校正回歸數，一天比一天少。

至於累積的案件數，疾管署副署長羅一鈞表示，一直在清理未完成的案件，大部分是檢驗結果陰性，之前系統塞車無法上傳，資訊人員努力和醫療院所接洽問題，到目前最新的統計6437筆資料，預計這2天就可以全數完成。

(中時 )