新冠疫情持續升溫，台灣從5月11日至今累積248例死亡，致死率達2.4％，高於全球平均2.16％。指揮中心專家小組召集人張上淳坦言，「與全球相比，似已超過全球」。資深媒體人王尚智今(7日)在臉書直言，「每天看聽記者會上陳時中永遠『輕描淡寫』的匆匆報過死亡數字，這是最讓我反胃的時刻」、「台灣CDC對染疫死亡就是『翻頁』，沒有深入探索、也無追蹤研究」。

關於台灣確診死亡案例，王尚智7日在臉書發表看法，他說，每天因為疫情死那麼多人，超高的「死亡率」正在成為台灣防疫號稱全球領先，如今正在被直捅心窩的諷刺真相，對於每天播報的「確診人數」人們與媒體都開始略顯麻痺，但「死亡數字」還是很讓人揪心。

王尚智指出，死者在醫院不淨身、沒換裝、幾乎死前與死後都見不到家人最後一面，在醫院指定地點快速封棺、直接送火化，若我們是死者本人或生者家人，怎麼可能不痛心自責、哭斷肝腸？另外，他進一步提到，「從去年至今，歷經了整個庚子年，連辛丑年都即將過半，有哪一個任何的作為，顯示總統蔡英文這個人，『在乎人命』？」

王尚智質疑，「這執政期間，蔡英文哪裡曾經在任何重大傷亡事件中有任何一幕，是真正在乎人命的為人體恤，或者動容神情？所以真相往往是比對來的，『權力高位』只要拿『基層角色』來比對，一切就盡收眼底了」。

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(中時新聞網)