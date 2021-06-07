台灣急需新冠肺炎疫苗，日本贈與的124萬劑AZ疫苗正在檢驗封緘作業，美國跨黨派參議員昨（6）日搭乘美國空軍C-17運輸機抵台，旋風訪台3小時，宣布美方將捐贈75萬劑疫苗給台灣，府院黨同聲致謝。國民黨立委洪孟楷昨(6日)在臉書表示，感謝美日兩國給予協助和捐贈，但目前離台灣要達到施打七成覆蓋率才有保護力的劑量還是不足，「況且我們明明有錢、有能力購買，為何現在一年多了還未拿到，反而需要靠別人小額捐贈？」

洪孟楷6日在臉書寫下，國民黨團發起「我要疫苗活動」持續為台灣民眾發聲，告訴現在的民進黨政府，需要疫苗、才能夠減少確診數，更能夠讓台灣早日恢復正常生活，且確診人數降不下去、國人死亡案例每天兩位數的持續，第一線醫護人員的沉重壓力、醫療量能接近崩潰邊緣，「人民要疫苗活命，美日能捐，為何要擋郭台銘、佛光會？」

洪孟楷指出，雖然美國參議員訪問團宣布要捐贈台灣75萬劑疫苗，感謝本週的美日兩國給予協助和捐贈，這點由衷感謝，但加上已到貨211萬劑，離台灣要達到施打七成覆蓋率才有保護力的劑量還是不足，「況且我們明明有錢、有能力購買，為何現在一年多了還未拿到，反而需要靠別人小額捐贈？」

最後，洪孟楷更呼籲政府，三級警戒無法完全阻擋病毒，但疫苗可以，民進黨要等國產疫苗可以，但人民有免於恐慌的選擇，不要拿台灣人民的生命開玩笑，不要再讓更多的家庭破碎，病毒跑很快，政府對蒼生的憐惜也要快一點。

(中時新聞網)