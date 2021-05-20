無視防疫！友開桌打麻將、吃烤肉 女星痛罵群聚恐怖下場

疫情指揮中心19日宣布，全台警戒提升至第三級，民眾人人自危做好防疫。不過沒想到，女星陳伶宣接受《中時新聞網》訪問透露，非常時期，身邊友人竟開桌打麻將、吃烤肉，她相當氣憤地打電話狂勸阻，更曝群聚恐怖下場。

女星陳伶宣落實做好防疫工作，盼盡快度過疫情。（照片/游定剛 拍攝）

女星陳伶宣的老公胃腸肝膽科名醫林暘朝，由於近日台灣疫情持續擴散，身為醫眷的她，比一般人更加擔憂家人健康問題。不過，陳伶宣透露，使用臉書時，發現身邊友人竟po出揪打麻將照片，一桌4人就算了，甚至還開到3桌，若要是其中一人染疫，大家都要被隔離。此外，陳伶宣還看到有朋友家庭院大，鄰居間呼朋引伴揪烤肉，見狀也非常擔心成防疫破口，都會立刻致電給友人勸罵「你群聚做什麼呢?」

女星陳伶宣隨身帶酒精噴霧做消毒。（照片/游定剛 拍攝）

疫情持續擴大，本土案例連日破百例，全民應遵守停止室內5人、室外10人的家庭聚會和社交聚會。疫情嚴峻下，防疫相關規定都已宣傳，陳伶宣表示違反規定的人就是現行犯，應直接開罰了，她認為，沒人能夠讓他人有生病的權利與資格，若有人想曝露在危險當中，要是身邊的人，遭染疫是何其無辜。

女星陳伶宣老公是胃腸肝膽科名醫林暘朝，她相當憂心先生健康問題。（照片/陳伶宣 提供）

陳伶宣坦言，近日電話接到爆，許多人希望能盡快做快篩或疫苗，但因等待快篩人數眾多，應留給專業人士回答，再說，需求量如此大，怎麼會快速?有時候看電視，因醫護人員動作慢，就遭到民眾咆哮，身為醫眷的她和醫眷友人，看了相當不捨。陳伶宣感性表示，先生是一家的支柱，將自己奉獻給社會，卻暴露在高風險的工作環境，應多點耐心與同理心給他們。

身為醫眷的陳伶宣期盼大眾對醫護人員，有更多同理心及愛心。（照片/游定剛 拍攝）

疫情衝擊人心惶惶，被問到如何做防疫措施?陳伶宣表示，除了家裡室內空氣流通之外，也會使用空氣清淨機，進家門後，若要碰家具，都會先洗滌雙手，再將外衣馬上丟進洗衣機洗，並讓衣物在太陽下曝曬，立刻衝進浴室從頭洗到腳，頭髮也不放過；先生也是洗澡完後，才會到客廳與家人接觸。

在隨身方面，陳伶宣透露，開車前，方向盤、車門把手和乘客友人等，都會先噴酒精消毒，她目前幾乎不外食，除非不得已才會去得來速，拿到食物袋後，會先噴酒精，才會放進車內；另外她認為，收包裹恐成防疫漏洞，有時看到配貨員未戴口罩，拿到箱子時，她也都會先噴酒精，搭乘電梯時，更會避免讓紙箱有接觸地板的機會。

(中時新聞網)