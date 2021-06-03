新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，共增265例本土確診，累計破4000人。本土疫情升溫，端午連假又將來臨，新北市長侯友宜今表示，近3天來疑似感染源有600筆資料，其中家庭群聚感染高達40.07％，呼籲未來兩週不要探親，避免聚會。

侯友宜表示，疑似感染源家人群聚占40.07％、職場16.38％、萬華5.75％，不明感染源有24.91％，呼籲端午連假不要探親、訪友、餐敘、聚會，非必要民生店家不要開店，越低度活動才可以控制疫情。

(中時 )