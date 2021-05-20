台灣綜藝一姊藍心湄今年初搭高鐵摘口罩吃便當被制止，當時高EQ反應被大讚好氣度，之後她很注重防疫這方面；近期台灣疫情升溫，全國進入第三級警戒，外出都得戴口罩，藍心湄在臉書PO自駕照片，問是否也得戴口罩，意外釣出過來人證實「忘了戴被攔查」。

藍心湄今（20）日下午在臉書曬出一張在車上的自拍照，畫面中車內疑似只有她一人，而臉上戴著眼鏡和豹紋口罩；她向廣大網友提出心中疑問，「自駕也是要戴口罩嗎？」，立刻有許多人在底下回應，「咦？我在車內沒戴耶，車上只有我一個」、「要吧，脫來脫去口罩也容易髒」、「我會戴，因為怕下車忘記」、「踏出家門就戴著安全」。

藍心湄在臉書PO自駕照片，問是否也得戴口罩，意外釣出過來人證實「忘了戴被攔查」。(圖/ 摘自藍心湄臉書)

另外有一部分網友則跳出來分享自身和聽到的經驗，「今天我老爸早上自己開車去買早餐，忘了戴（口罩）就被攔查勸導了」、「我看很多自駕也戴口罩！看到開車送信的郵差先生也戴著」、「1個人不用戴口罩，開窗或同坐車者要戴口罩，1999回答」。

自駕駛否要戴口罩似乎是非常時期許多人的疑問，家醫專科醫師王姿允也在臉書對此回應，她親自致電1999確認，得到的回覆是「全台進入第三級警戒，只要離開家門就要戴口罩」；而離開家門就要戴口罩，代表外出無論是走路、騎車或開車，口罩都必須戴好戴滿，否則真的會被開罰。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)