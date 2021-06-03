KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，現在新版的手機作業系統，及常用的瀏覽器，都有針對使用者的網路密碼曝險狀況，進行「安全性快篩」的功能，用戶應多加利用。

以新版的iOS為例，Apple手機可以從設定、密碼、安全層級建議，來快速檢查，使用者曾經上過的網站，所設定密碼是否有安全強度不足，或該網站密碼已遭外洩；同樣在Chrome瀏覽器中，透過設定、自動填入、密碼的檢查，也可以快速查詢到相關的風險提示資訊。

台灣在進入三級疫情疫情期間，網路購物及配送的需求暴增，導致網購訂單大塞車，及大型物流公司因配送不及而暫停收貨的現象。

謝昀澤認為，對於大多數網路與手機的使用者而言，對APP與網站的帳號密碼的設定，就如同疫情間的佩戴口罩，是最基本的病毒防護方法。如果消費者對所使用的設備與網站密碼都有正確的資安觀念，就可以有效降低駭客竊取消費者交易資訊，並利用疫期客服人力不足，進行詐騙與其他侵害行為。

KPMG Cyber創新服務總監林軒宇則提供自保三招，有助於網路使用者提升疫期網路行為的防護力，包括學會手機及瀏覽器密碼外洩檢查功能，經常自我快篩有密碼曝險的網站；還有學會提高密碼複雜度方法，並立即更換高風險網站密碼；以及選擇有提供雙因子認證的交易平台，例如購物時，會發送確認碼至手機的網站或信用卡。

林軒宇也提醒網路使用者，若所有帳號都用相同密碼，將導致一個網站帳密被竊取，在其他網站重要的資訊全部受駭。此外，若用公務電郵進行網路商店註冊，將導致自己工作與公司相關的營運機敏資料，被駭客進行暴力密碼攻擊。

(工商 )