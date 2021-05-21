沒想到攸關東區最後1張季後賽門票的附加賽，竟會變成如此一面倒的誇張局面！巫師21日在華盛頓自家主場，終以142比115徹底血洗溜馬，除了搶到東區最後1張季後賽門票，更以東區第8種子身分，在接下來季後賽首輪遭遇東區龍頭七六人。

打完雙方互有領先的首節，巫師僅以30比29小幅領先，比賽卻從次節雙方34比34平手之後產生劇烈變化，巫師接下來靠著韋斯布魯克領軍，打出誇張16比0猛攻拉開，打完上半場，巫師66比52領先，畢爾與八村壘也有不錯發揮。

來到第3節，巫師更是火力全開，不僅擴大領先到30分以上，更在第3節轟下48分，就算溜馬中鋒沙波尼克拿下東區附加賽首次大三元也沒用，他更在最後9分19秒吞下第6犯退場，幾乎提前宣告溜馬淘汰出局，末節也變成垃圾時間。

畢爾攻下全場最高25分，且拿5籃板、4助攻，韋斯布魯克雖沒拿到最擅長的大三元，仍有18分、15助攻與8籃板的接近大三元演出，有望代表日本打東京奧運的八村壘也有18分，替補中鋒加福德15分、13籃板及5火鍋，奈托14分。

溜馬則以布羅格登24分最高，沙波尼斯拿下19分、11籃板及10助攻，麥克戴摩也有13分，可惜他們除了透納(右腳)、華倫(左腳)兩大主力仍處傷兵名單，本季場均20.2分的利佛特，也因觸發聯盟健康與安全協議停賽，遭巫師痛宰淘汰並不意外。

(中時 )