新冠肺炎疫情延燒，昨天傳出有一名在蔡總統官邸照顧退役工作犬的志工確診。國民黨革實院長羅智強今在臉書發文，看到有志工特別照顧蔡英文總統的犬隻，讓他想起前總統馬英九也曾養過的米克斯犬「馬小九」。與蔡總統不同的是，馬小九的所有開支，都由馬英九、周美青一手拉拔照料，連隨扈想幫忙都不願意假手他人，顯示馬英九與蔡英文在公私分明上的天壤之別。

羅智強說，蔡總統2月領養退役搜救犬「樂樂」，被質疑認養過程有特權，當時她對「樂樂」說：「不好意思讓你上新聞了，希望你不會不開心」，總統府也駁斥外界扭曲事實。而兩個月後，蔡總統在官邸設宴款待美方卸任官員訪問團，並在臉書放上大合照，「樂樂」與另外3隻被領養的退役導盲犬都在其中，馬上成為新聞焦點。

他說，蔡總統單身，把領養的貓貓狗狗視為家人，無可厚非，但他也好奇，蔡總統每日忙於國事，怎麼有時間照顧？直到這名代為照顧的志工確診，才知道答案。

羅智強用馬英九與周美青領養的馬小九做對比表示，馬英九擔任台北市長期間，也曾認養一隻米克斯「馬小九」。馬小九也鬧上過新聞，原因是綠營立委誣指馬英九用市長特別費養馬小九，還以「禮品」項目報支。事實上，馬小九被領養回家後的所有開支，都是馬英九自付，隨馬英九搬入總統官邸，當然也沒有「志工」照顧，都靠夫人周美青一手拉拔，媒體也曾捕捉到周美青到寵物店為馬小九買飼料，婉拒隨扈代勞，自己扛起7.5公斤的飼料回家。

他指出，就照顧寵物的情況來說，公私分明程度，和馬英九實有天壤之別。

羅智強強調，蔡英文或許不算濫用特權，但由小見大，民進黨掌權後又何時在乎過外界觀感？各種量身打造適用的法律規章破格派官，把國家公器當作私人酬庸工具；防疫破功怪人民不收心，買不到疫苗也能怪人民。不管是濫用特權還是觀感不佳，當這些被民進黨上下視為理所當然，又怎能期待這個政府能苦民所苦，真正為民眾著想？

(中時 )