宜蘭縣長林姿妙昨（20）日宣布，受新冠肺炎疫情影響，今年的國際童玩藝術節停辦，原編列的童玩節相關活動經費將全數挪用購買新冠肺炎疫苗之用，宜縣綠營今批評林姿妙搞錯方向，根本是權責不分、是非不明；縣府則回應表示，縣府是依循現有的採購方式，並沒有無法採購或自行洽廠商採購問題。

全台疫情嚴峻，宜蘭也被列入「紅色重災區」之一，宜蘭縣長林姿妙昨天宣佈今年童玩節停辦，並將相關活動經費改用於添購疫苗之用，但宜蘭縣議會民進黨團及宜蘭市長江聰淵今天同步抨擊林姿妙做法不當，因為採購疫苗是中央的權責，縣府有什麼能力可以自行採購疫苗？難道是要購買品質讓人質疑的大陸疫苗？黨團更表示，既然林姿妙已經開口，那接下來他們就要觀察監督，未來宜蘭縣民接種新冠肺炎疫苗是否都是一律免費。

縣府則回應表示，依現行疫苗採購制度，是由中央統籌向國外或國內各廠商採購疫苗；地方可依需求，洽請中央在其合約範圍內，代為採購疫苗，以擴大地方疫苗施打效益，同時降低採購成本；縣府這次將童玩節預算，轉為宜蘭縣自購新冠肺炎病毒疫苗之用，也將依循現有採購方式，並沒有無法採購或自行洽廠商採購問題，至於何時可以採購，則視中央進程而定。

縣府並表示，對於百工百業的振興措施，由於疫情持續升溫，各產業受影響狀況及程度還無法完全掌握，縣府將持續蒐集各產業資料，在籌編111年度預算時列入相關產業紓困及振興措施，並以不與中央相關資源重疊為考量，以極大化各項措施的效益，讓產業快速重回常軌。

(中時 )